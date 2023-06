21.06.2023 12:53 Mann wird mit Messer verletzt: Täter flüchtet in Einkaufszentrum

In Berlin-Wedding kam es am Dienstagnachmittag zu einer Messerstecherei. Ein 39-Jähriger wurde verletzt. Das Opfer kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Von Oliver Weinhold

Wie die Polizei am Mittwochmittag bekannt gab, kam es am Dienstagmittag um 13.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Das 39-jährige Opfer wurde von einem 33-Jährigen bei dieser mit einem Messer attackiert. Mit Schnittverletzungen im Gesicht und am Arm wurde der 39-Jährige in ein Krankenhaus transportiert. Der Täter flüchtete nach der Attacke zu Fuß in Richtung Müllerstraße und konnte dort in einem Kaufhaus von Einsatzkräften der Polizei festgenommen werden. Er kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

