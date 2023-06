18.06.2023 20:19 Maserati-Protz pfeift auf Verkehrsregeln und bedrängt Motorrad-Clique

Ein Maserati-Fahrer war in der Nacht zum Sonntag zu schnell in Berlin-Mitte unterwegs. Dann legte er sich auf gefährliche Weise mit drei Motorradfahrern an.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein Maserati-Fahrer war in der Nacht zum Sonntag deutlich zu schnell in Berlin-Mitte unterwegs. Dann legte sich der 60-Jährige auf gefährliche Weise mit drei Motorradfahrern an. In Berlin-Mitte hat am Samstagabend ein 60-jähriger Maserati-Fahrer für ordentlich Ärger gesorgt. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Laut Angaben der Polizei waren die Männer im Alter von 22, 28 und 29 Jahren gegen 22 Uhr mit ihren Motorrädern auf der Gertraudenstraße in Richtung Potsdamer Platz unterwegs. Dabei nutzten die Biker je einen Fahrstreifen und fuhren parallel zueinander. Dem hinter ihnen fahrenden Maserati-Fahrer schien das nicht zu passen: Er setzte zum waghalsigen Überholmanöver an und fuhr einfach zwischen zwei von ihnen hindurch. Anschließend drückte der 60-Jährige aufs Gas und bog nach rechts in die Markgrafenstraße ab. Derweil hatten die Motorradfahrer die Verfolgung aufgenommen, um den Luxuskarren-Besitzer auf sein gefährliches Verhalten anzusprechen. Als die drei Männer den Maserati-Fahrer an einer roten Ampel einholten und ihn durch die Scheibe der Fahrertür ansprachen, zeigte der sich unbeeindruckt - und setzte sogar noch einen drauf! Zunächst schnippte der Maserati-Protz seine glühende Zigarette gegen den Helm des 29-Jährigen. Und als die Motorradfahrer daraufhin abzogen, nahm der 60-Jährigen seinerseits die Verfolgung auf. Nach der Überprüfung ging es für den Raser zu Fuß weiter Am Ende wartete die Polizei auf den Verkehrs-Rowdy. © Friso Gentsch/dpa Dabei fuhr er an einer roten Ampel so nah auf das Motorrad des 28-Jährigen auf, dass sein Wagen dessen Hinterreifen berührte. Schließlich konnte die inzwischen alarmierte Polizei den wildgewordenen Raser am Großen Stern/Spreeweg festsetzen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden von den Beamten erst einmal einkassiert. Das Auto - das nicht auf den Fahrer zugelassen war - musste der Mann ebenfalls vor Ort zurücklassen. Nach der Überprüfung durfte der 60-Jährige seinen Weg fortsetzen - zu Fuß. Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa