Massenschlägerei in Berliner Freibad: 20 Jugendliche gehen aufeinander los

Berlin - Erhitzte Gemüter bei Schwitze-Wetter! Erneut haben sich Jugendliche in einem Berliner Freibad geprügelt.

Im Sommerbad Pankow war am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zunächst ein Streit zwischen Jugendgruppen ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit.

Immer wieder kommt es zu größeren Schlägereien und Tumulten in Berliner Bädern, so auch im Juni vergangenen Jahres in Neukölln.