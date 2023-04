24.04.2023 16:48 Mehrere Frauen am Berliner HBF sexuell belästigt! Zeugen und Opfer der Attacken gesucht

Gleich mehrere Frauen hatte ein 28-Jähriger am Samstagabend am HBF in Berlin sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei Zeugen und Opfer der Gewalttat.

Von Carl de Winter

Berlin - Gleich mehrere Frauen hatte ein 28-Jähriger am Samstagabend am Berliner Hauptbahnhof attackiert und sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei Zeugen und Opfer der Gewalttat. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend am Berliner Hauptbahnhof. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Laut Polizeiangaben sprach der Mann gegen 20.30 Uhr eine Reisende an. Kurz darauf griff der Tatverdächtige der 19-Jährigen unvermittelt an den Hals, würgte sie und versuchte, sie zu küssen. Die Frau klagte später über Schmerzen, lehnte die Behandlung durch einen Arzt jedoch ab. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber kurze Zeit später von Polizisten im Bahnhof vorläufig festgenommen. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der sexuellen Belästigung ermittelt. Bei der Auswertung von Videoaufnahmen konnten die Beamten feststellen, dass der Tatverdächtige vorher bereits weitere Reisende geschlagen und belästigt hatte. Diese Opfer blieben bislang unbekannt. Die Bundespolizei fragt deshalb: Wer ist am Samstag, dem 22. April, zwischen 20 und 21.30 Uhr von einem Mann im Berliner Hauptbahnhof angegriffen beziehungsweise belästigt worden? Hinweise nimmt die Bundespolizei-Inspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Rufnummer 030/2062293-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei (0800/6888000) genutzt werden.

