Mehrere Geldautomaten gesprengt: Polizei ermittelt zu möglichem Zusammenhang

Die Polizei berichtet von drei demolierten Geldautomaten in Berlin und Brandenburg in nur einer Nacht. Die Taten könnten in Zusammenhang stehen.

Berlin - Die Polizei berichtet von drei demolierten Geldautomaten in Berlin und Brandenburg in nur einer Nacht - zwei davon wurden gesprengt. Die Taten könnten in Zusammenhang stehen.

Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Neu-Hohenschönhausen am frühen Morgen gesprengt und enormen Schaden angerichtet. © Paul Zinken/dpa Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, haben Unbekannte gegen drei Uhr nachts einen Automaten in einem Einkaufszentrum in Neu-Hohenschönhausen (Berlin-Lichtenberg) gesprengt. Eine Zeugin habe beobachtet, wie die drei mutmaßlichen Täter in schwarzen Kapuzenpullovern auf Fahrrädern flüchteten. Durch die Explosion wurden laut Polizei die Decke und Glasscheiben beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge entkamen die Täter ohne Geld. Berlin Crime Millionen-Beute bei Einbruch in Tresorraum: Festnahmen im Clan-Milieu bei Razzia Gut eine Stunde später kam es laut Polizei gegen vier Uhr zur Sprengung eines weiteren Geldautomaten, diesmal in einer Postfiliale in der Charlottenburger Straße in Weißensee (Berlin-Pankow). Ein Anwohner berichtete demnach von drei dunkel gekleideten Tätern mit Sturmhauben, die in einem Auto flohen. "In und vor der Filiale lagen Trümmerteile", berichtete eine Sprecherin am Freitag. Ob die Täter Geld erbeuteten, sei bislang offen. Die Polizei war am Vormittag noch vor Ort, um Spuren zu sichern.

Geldautomat in Strausberg demoliert: Flüchtige Täter rammen Polizeiwagen