15.02.2025 14:54 1.882 Messer-Attacke in Spandau: Schauspieler nach Berlinale-Party in Bus verletzt

In der Nacht zu Samstag ist in Berlin-Spandau ein Schauspieler bei einem Streit in einem Bus mit einem Messer verletzt worden.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - In der Nacht zu Samstag ist in Berlin-Spandau ein Mann bei einem Streit in einem Bus mit einem Messer verletzt worden. Der Berliner Schauspieler Samir Salim (24) ist bei dem Angriff am Knie verletzt worden. © Screenshot/Instagram/samir030salim Nach Bild-Informationen soll es sich dabei um den Schauspieler Samir Salim (24) handeln, der anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. "Er hat versucht, einen Streit zu schlichten. Dabei hat einer der Männer ein Messer gezogen und Samir verletzt", zitiert das Boulevardblatt seine Agentin Michaela Marmulla (51). Er befinde sich im Vivantis Klinikum Spandau, wo er Marmullas Aussage zufolge operiert werden musste. "Da hat man endlich mal jemanden, der Zivilcourage zeigt - und dann so was. Er wird sich zukünftig leider überlegen müssen, ob er helfen wird", beklagte die 51-Jährige. Berlin Crime Brandanschlag auf Neuköllner Bildungsinstitut? Polizisten greifen schnell ein Demnach soll der Darsteller am Knie verletzt worden sein. Er habe sich gerade auf dem Rückweg von einer Berlinale-Party befunden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der blutige Zwischenfall gegen 1 Uhr an der Haltestelle Rathaus Spandau. Hier sei in einem Bus der Linie M37 ein Streit um einen Sitzplatz entbrannt. Samir Salim will Streit schlichten und endet im Krankenhaus Der Attacke soll ein Streit um einen Sitzplatz im Bus vorausgegangen sein. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa Im weiteren Verlauf soll Salim den Aggressor gemeinsam mit einem 25-Jährigen aus der noch geöffneten Bustür geschoben haben. Der Mann habe sich zwar zunächst entfernt, sei dann jedoch in den Linienbus zurückgekehrt, habe mit einem Messer in Richtung des 24-Jährigen gestochen und sei danach geflüchtet. Salim soll die Stichwunde erst kurze Zeit später aufgefallen sein. Augenzeugen und die alarmierten Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe, bevor der Schauspieler ins Krankenhaus gebracht wurde. Berlin Crime Deutsche mit Kopftuch in der U1 angegriffen: "Kauf dir mal ein Flugticket" Im Nachgang nahmen die Beamten einen 19-Jährigen in der Straße Markt fest, der zunächst vor den Polizeikräften geflüchtet sei und sich massiv zur Wehr gesetzt habe. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem betrunkenen Mann jedoch nicht um den Angreifer. Samir Salim war unter anderem in einer kleinen Rolle in "Sonne und Beton" im Kino zu sehen und spielt eine der Hauptrollen in der RTL+-Serie "Softies".

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa, Screenshot/Instagram/samir030salim (Bildmontage)