27.07.2023 08:52 Messerstecherei in Döner-Imbiss: Drei Verletzte, Mann in Klinik notoperiert!

In Berlin-Treptow kam es in der Nacht zum Donnerstag in einem Döner-Imbiss am S-Bahnhof Grünau zu einer blutigen Messerattacke.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Treptow kam es in der Nacht zum Donnerstag in einem Döner-Imbiss am S-Bahnhof Grünau zu einer blutigen Messerattacke. Noch ist unklar, wie es zu dem Streit in dem Döner-Imbiss in Berlin-Treptow gekommen ist, bei dem es am Ende mehrere Verletzte gab. © Morris Pudwell Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 1.30 Uhr. Drei Männer wurden laut Angaben der Polizei verletzt, darunter ein Mitarbeiter des Geschäfts. Laut Polizei ist noch unklar, wie es zu dem Streit kam und wer die Kontrahenten waren. Auch ein Döner-Messer soll zum Einsatz gekommen sein. Ein Tatverdächtiger soll zunächst von der Bundespolizei in Handfesseln abgeführt worden sein. Als die Beamten die große Stichwunde des Mannes bemerkten, wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach wurde er notoperiert. Berlin Crime Mann flüchtet vor Polizei und wird mit Reizgas gestoppt Eine blutverschmierte Person und ein Imbiss-Mitarbeiter wurden durchsucht und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Angaben zum Alter der Verletzten machte die Polizei nicht. Mehrere weitere Täter sollen geflohen sein. Eine Suche der Polizei in der näheren Umgebung blieb demnach zunächst erfolglos. Die Videoaufnahmen des Geschäfts wurden von den Beamten sichergestellt. Nach der Messerstecherei am S-Bahnhof Grünau musste eine Person mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. © Morris Pudwell Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell