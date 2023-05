Mopedfahrer mit Koks erwischt: Festnahme!

Berlin - Die Polizei in Berlin wurde am Dienstagabend auf einen Mopedfahrer (34) aufmerksam. Dieser trug einen nicht zugelassenen Helm und bei der Kontrolle fanden die Beamten eine große Menge Kokain.

Die Polizei nahm den Verdächtigen Mopedfahrer vorläufig fest. (Symbolbild) © 123RF/majo1122331

Am Dienstagabend beobachtete die Polizei in der Namslaustraße den Fahrer eines Mopeds. In der Berliner Straße wurde der 34-Jährige dann zu einer Kontrolle aufgefordert.

Der Tatverdächtige ergriff zu Fuß in Richtung Bernauer Straße die Flucht. In einem Gebüsch konnte der Mann dann jedoch aufgefunden werden.

Bei der Festnahme leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten mit einem Ellenbogenschlag leicht im Gesicht.

In der Helmablage des Kleinkraftrads konnten bei der anschließenden Durchsuchung rund 600 Gramm Kokain sichergestellt werden.