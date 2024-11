Mutter und ihre zwei Töchter in Marzahn getötet: Mutmaßlicher Killer geschnappt

Die Bestürzung ist nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt groß. © Christophe Gateau/dpa

Der 42-Jährige sei am gestrigen Dienstag im Zuge der Sofortfahndung in Baden-Württemberg festgenommen worden. Das teilten die Beamten am heutigen Mittwoch mit.

Gegen den Verdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Donnerstag vergangener Woche drei Menschen in der gemeinsamen Wohnung in der Ludwig-Renn-Straße getötet zu haben. Die Leichen wurden erst am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr in der Berliner Wohnung gefunden.

Medienberichten zufolge soll es sich um eine 31 Jahre alte Mutter und ihre fünf und sechs Jahre alten Töchter handeln. Laut einem Bericht der "Bild" war der Lebensgefährte auf der Flucht.

Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Obduktionen hätten die Todesursachen ergeben, hieß es weiter in der Mitteilung vom heutigen Mittwoch. Zum Ergebnis machten die Beamten keine Angaben.