Parfum im Wert von 1900 Euro gestohlen! Polizei sucht diese Ladendiebin

Königs Wusterhausen - Die Polizei in Brandenburg bitte die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht wird eine Frau, die in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) Parfum und Pflegeprodukte gestohlen haben soll.

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Ladendiebin. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizei soll sich die Tat am 19. Dezember vergangenen Jahres in einem Drogeriemarkt an der Karl-Marx-Straße ereignet haben. Demnach soll die bislang unbekannte Frau Waren im Wert von rund 1900 Euro gestohlen haben.

Dabei wurde die mutmaßliche Ladendiebin von der Überwachungskamera des Geschäfts aufgezeichnet. Im Rahmen der bisherigen polizeilichen Ermittlungen konnte die Frau noch nicht identifiziert werden.

Daher bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichen Aufnahmen der Überwachungsanlage.

Die Kriminalpolizei fragt: