18.06.2023 15:04 Partygast außer Rand und Band: 25-Jähriger geht bei Firmenfeier auf Sanitäter los

Was wohl der Arbeitgeber dazu sagt? Bei einer Firmenfeier in Alt-Treptow war ein betrunkener 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag kaum zu bändigen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Was wohl der Arbeitgeber dazu sagt? Bei einer Firmenfeier in Alt-Treptow war ein betrunkener 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag kaum zu bändigen. Rettungskräfte leben gefährlich: In Alt-Treptow sind zwei Sanitäter von einem betrunkenen Gast (25) einer Firmenfeier attackiert worden. © Julian Stratenschulte/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann bei der Party in einem Konzertsaal an der Straße Alt-Treptow ordentlich einen über den Durst getrunken. In der Folge wurde der stark alkoholisierte Tatverdächtige von der Security gegen 22 Uhr vor die Tür gesetzt. Als der 25-Jährige kurz darauf zurückkehrte, verwehrten die Sicherheitsmitarbeiter diesem erneut den Zutritt. Der ungebetene Gast trottete in Richtung Puschkinallee davon. Ruhe kehrte damit aber noch lange nicht ein: Denn draußen zettelte der Trunkenbold einen Streit mit einem Radfahrer an, woraufhin ein Security-Mitarbeiter wegen einer möglichen Verletzung den Rettungsdienst der Feuerwehr alarmierte. Berlin Crime Gruppe schlägt unvermittelt mit Glasflasche in die Gesichter von Volksparkbesuchern Als die Sanitäter am Einsatzort eintrafen und den 25-Jährigen versorgen wollten, schlug dieser mit den Fäusten in Richtung der 30 und 32 Jahre alten Rettungskräfte. Außerdem soll er einen Sanitäter bespuckt haben. Beide Rettungskräfte blieben bei der Attacke unverletzt. Um den alkoholisierten Angreifer unter Kontrolle zu bringen, brauchte es allerdings die ebenfalls verständigte Polizei. Die Beamten brachten den Randalierer zunächst in Gewahrsam, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 25-Jährige gehen. Die Ermittlungen dauern an.

