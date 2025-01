Blutiger Streit in Marzahn: Polizei entdeckt Toten im Hausflur

In der Märkischen Allee in Berlin-Marzahn hat die Polizei einen Toten entdeckt. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Der Mann lag leblos in einem Hausflur, als die Polizei am frühen Abend an dem Tatort in der Märkischen Allee eintraf, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Sanitäter hätten nur noch den Tod feststellen können. Ein Mann konnte im Hausflur festgenommen werden. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben.