Prügel-Trio bricht Mann die Nase

Berlin - Am Sonntagabend überfielen drei unbekannte Täter einen auf die Bahn wartenden Mann. Das Opfer kam mit einem Nasenbeinbruch in das Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Raubüberfall übernommen. (Symbolfoto) © 123RF/fermate

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, kam es am Sonntagabend um 23.30 Uhr an der Tramhaltestelle Gehrenseestraße zu einem Raubüberfall.

Ein 34-Jähriger wartete dort auf die Bahn, als sich eine Gruppe von drei Männern näherte. Einer der drei Personen riss dem späteren Opfer auf einmal das Handy aus der Hand.

Als der 34-jährige Mann sein Handy zurückforderte, wurde er getreten und geschlagen. Dadurch erlitt er Verletzungen am Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe mit der Beute in Richtung Anna-Ebermann-Straße.

Der Verletzte begab sich anschließend in ein Krankenhaus, wo unter anderem ein Nasenbeinbruch sowie ein Schädelhirntrauma festgestellt wurden. Nach einer Betäubung konnte der Mann das Krankenhaus selbstständig wieder verlassen.