12.07.2023 11:13 Randale bei Kita-Fest: 41-Jähriger bepöbelt Kinder und zeigt Hitlergruß

Am Rande eines Sommerfestes einer Kita in Berlin-Rahnsdorf hat die Polizei am Dienstagabend einen alkoholisierten Mann festgenommen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Rande eines Sommerfestes einer Kita in Berlin-Rahnsdorf hat die Polizei am Dienstagabend einen alkoholisierten Mann festgenommen. Bei einem Fest in einer Kindertagesstätte in Berlin-Rahnsdorf gab es am Dienstag einen unschönen Zwischenfall. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige gegen 19 Uhr vor der Einrichtung an der Fürstenwalder Allee aufgetaucht. Dort bepöbelte der Unruhestifter die anwesenden Kinder und hob den Arm mehrfach zum verbotenen "Deutschen Gruß". Schließlich griffen die herbeigerufenen Einsatzkräfte ein. Eine freiwillige Atemalkoholmessung lieferte einen Anhaltspunkt für das auffällige Verhalten des Mannes: Der Randalierer war mit 2,1 Promille unterwegs. Berlin Crime 26-Jähriger schießt mit Knarre in die Luft: Festnahme in Charlottenburg Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

