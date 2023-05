23.05.2023 14:00 Raub mit Schusswaffe in Reinickendorf

Am Montagmorgen kam es in Büroräumlichkeiten in Berlin-Reinickendorf zu einem bewaffneten Raubüberfall. Die entwendeten einen unbekannte Summe an Bargeld.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Ein Mann wurde am Montagmorgen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in Berlin-Reinickendorf. Die Täter erbeuteten eine unbekannte Menge Bargeld. Die beiden bewaffneten Täter sind noch auf der Flucht. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, betrat ein 46-Jähriger um 7.30 Uhr im Auftrag seines Unternehmens die Räumlichkeiten eines Fleischgroßhandels in Reinickendorf. Kurz nach dem Eintreffen bemerkte das Opfer zwei Männer auf ihn zukommen, die sofort eine Schusswaffe zückten. Beide Täter bedrohten das Opfer und fesselten es anschließend mit einem Kabelbinder. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend festgehalten. Berlin Crime East Side Gallery: Verletzte nach Schlägerei am Mauer-Denkmal Das Duo bediente sich anschließend am Geldschrank und erbeute eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem Auto in eine unbekannte Richtung. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

