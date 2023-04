18.04.2023 08:50 Riesen-Pupillen und glasige Augen: Polizei stoppt Druffi-Fahrt in Neukölln

In Berlin-Neukölln hat die Polizei in der Nacht zum Montag einen auffälligen Wagen gestoppt. Der junge Mann am Steuer und seine Beifahrer standen unter Drogen.

Von Carl de Winter

Berlin - In Berlin-Neukölln hat die Polizei in der Nacht zum Montag einen auffälligen Wagen gestoppt. Der junge Mann am Steuer stand unter Drogen. Der Fahrer eines Mercedes-Kombi fiel in der Nacht zum Montag in Berlin-Neukölln durch eine unsichere Fahrweise auf. © Morris Pudwell Berlin gilt als Drogen-Hauptstadt Deutschlands. So geschehen am Hermannplatz in Neukölln: Dort fiel einer Streifenwagen-Besatzung des Abschnitts 54 gegen 2.30 Uhr die auffällige Fahrweise eines Mercedes-Kombi auf. Aus diesem Grund entschlossen sich die Beamten, das Auto zu überprüfen. Wenig später erhärtete sich nach TAG24-Informationen der Verdacht: Im Wagen befanden sich vier Personen, der Fahrer fiel durch glasige Augen und stark erweiterte Pupillen auf. Das veranlasste die Polizisten, den Mann einem freiwilligen Drogentest zu unterziehen. Berlin Crime Sprit geklaut und vor Polizei geflohen: Verfolgungsjagd endet mit Ampel-Crash Der Urintest fiel positiv auf illegale Substanzen aus. Daraufhin nahmen die Beamten den Fahrer fest und brachten ihn zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle. Ein Insasse des Mercedes, der fahrtauglich war, durfte die Fahrt später fortsetzen.

