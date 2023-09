Schreckliche Entdeckung im Wald: Mutter und Kleinkind tot aufgefunden

In diesem Wald bei Großbeeren-Diedersdorf (Landkreis Teltow-Fläming) soll sich die Horror-Tat ereignet haben. © Sven Käuler/TNN/dpa

Laut Angaben der Polizei hatten Zeugen das leblose Kleinkind am Sonntag gegen 15.30 Uhr in einem Fahrradanhänger entdeckt. Die verständigten Beamten stießen wenig später an einem Baum in unmittelbarer Nähe auf die tote Mutter des Kindes.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau aus Berlin zunächst ihr Kind erstickt und danach sich selbst das Leben genommen haben soll.

Zuvor war die Mutter von Familienangehörigen vermisst gemeldet worden. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Hinweise auf das Einwirken weiterer Personen würden gegenwärtig nicht vorliegen, teilte die Behörde weiter mit. Die Polizei sicherte am Tatort umfangreiche Spuren.