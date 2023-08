Berlin - Eine "ältere Frau" ist in Berlin-Köpenick tot aufgefunden worden.

Die Leiche wurde in einem Haus entdeckt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Es werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Die Leiche in einem Haus in der Straße im Walde war am Mittwochabend entdeckt worden.