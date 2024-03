11.03.2024 06:52 Schüsse am Checkpoint Charlie: Mann auf Bürgersteig reanimiert

In Berlin-Kreuzberg sind in der Zimmerstraße am Sonntagabend Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - In Berlin-Kreuzberg sind am Sonntagabend wieder einmal Schüsse gefallen – nahe dem Touri-Hotspot Checkpoint Charlie. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Mann musste noch auf dem Bürgersteig reanimiert werden. © Morris Pudwell Gegen 20 Uhr kam es in der Zimmerstraße, nahe der Wilhelmstraße, zur Blut-Nacht. Der Mann soll nach TAG24-Informationen gleich von mehreren Kugeln getroffen worden sein. Der Fußgänger brach noch auf dem Gehweg zusammen, wo er von Rettungskräften reanimiert wurde. Anschließend ging es ins Krankenhaus. Zeugen zufolge konnte vor Ort noch eine Person festgenommen werden. Die Polizei sperrte am Sonntagabend die Zimmerstraße zwischen Friedrichstraße und Wilhelmstraße. Eine Mordkommission ermittelt.

Titelfoto: Morris Pudwell