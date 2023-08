Schüsse aus fahrendem Auto im Neuköllner Schillerkiez: Zwei Verletzte

Berlin - Bei Schüssen im Schillerkiez in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden.

Polizisten sicherten den Tatort mit Maschinenpistolen im Anschlag. © Morris Pudwell

Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort feuerten am späten Dienstagabend gegen Mitternacht bislang unbekannte Täter an der Schillerpromenade aus einem fahrenden Auto auf zwei Männer.

Die beiden konnten sich daraufhin verletzt zu einem der Gastro-Lokale in der benachbarten Herrfurthstraße schleppen.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die zwei Männer. Einer von ihnen habe eine Schussverletzung am Bein erlitten und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der andere wurde vor Ort versorgt und lehnte eine weitere Untersuchung in einer Klinik ab.

Zahlreiche Polizisten rückten zudem an und sicherten den Tatort mit Maschinenpistolen im Anschlag. Von dem Fluchtfahrzeug fehlt bislang jede Spur.