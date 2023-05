15.05.2023 11:04 Schüsse in Gesundbrunnen: Streit in Café eskaliert

In Berlin-Gesundbrunnen kam es am Sonntagabend zu einem Streit in einem Café. Ein 33-Jähriger erlitt eine Schussverletzung.

Von Carl de Winter

Berlin - In Berlin-Gesundbrunnen kam es am Sonntagabend zu einem Streit in einem Café. Ein 33-Jähriger erlitt eine Schussverletzung. Bei einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen wurde am Sonntagabend ein 33-jähriger Mann durch einen Schuss verletzt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Laut Informationen der Polizei hatten zwei Männer gegen 20 Uhr ein Lokal an der Jülicher Straße betreten. Einer von ihnen geriet mit einem 33-jährigen Gast zunächst in einen verbalen Streit, der sich im weiteren Verlauf zu einem Gerangel entwickelte. Dabei soll der Angreifer eine Schusswaffe gezogen und mehrmals in Richtung des 33-Jährigen geschossen haben. Anschließend flüchtete das Duo aus dem Café. Der 33-Jährige erlitt eine Schussverletzung am Bein und wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Ein 19-Jähriger wurde leicht am Bein verletzt, vermutlich durch umherfliegende Gegenstände. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund des Streits übernommen.

