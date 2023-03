Schüsse in Charlottenburg: Mindestens zwei Verletzte, SEK vor Ort!

Berlin - Bei Schüssen in Berlin -Charlottenburg sind mindestens zwei Personen verletzt worden.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. © Dominik Totaro

Einsatzkräfte sind am späten Mittwochnachmittag in der Dahlmannstraße vor Ort, teilte die Polizei via Twitter mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind dort gegen 17.15 Uhr mehrere Schüsse gefallen, wobei mindestens zwei Menschen verletzt worden seien. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der oder die Täter seien flüchtig, berichtete die Polizei weiter in dem Tweet.

Nach TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens ist der Bereich zwischen S-Bahnhof Charlottenburg und Kurfürstendamm weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist mit einem schwerbewaffneten Großaufgebot angerückt.