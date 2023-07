28.07.2023 09:23 Schüsse in Neukölln: Großaufgebot der Polizei mit Maschinenpistolen im Einsatz!

Großeinsatz der Polizei in Neukölln: In der Nacht zum Freitag sollen in dem Berliner Bezirk Schüsse gefallen sein!

Von Christoph Carsten

Berlin - Großeinsatz der Polizei in Neukölln: Am späten Donnerstagabend sollen in dem Berliner Bezirk Schüsse gefallen sein! Nach den Schüssen in Berlin-Neukölln kontrollierte die Polizei am späten Donnerstagabend mehrere Personen. © Morris Pudwell Die Einsatzkräfte rückten gegen 23 Uhr in der Straße Sieversufer an, nachdem dort Schüsse gefallen waren. Wie die Polizei mitteilte, soll aber niemand verletzt worden sein. Laut Polizei sollen drei Männer gegen 22.30 Uhr in die Wohnung eines Mannes eingedrungen sein und diesen mit Reizgas attackiert haben. Dann wurde ein Schuss abgegeben, der die Fensterscheibe durchschlug und ein parkendes Auto beschädigte. Wer geschossen hat, ist noch unklar. Berlin Crime Mann flüchtet vor Polizei und wird mit Reizgas gestoppt Die Beamten der Einsatzhundertschaft vor Ort waren teils mit Maschinenpistolen bewaffnet. In der Grenzallee kontrollierten die Polizisten mehrere Personen. Die vorläufig in Gewahrsam genommenen Männer durften jedoch nach etwa einer Stunde wieder gehen. In der Straße Sieversufer - dort, wo die Schüsse gefallen waren - suchten die Ermittler am betroffenen Haus und an der Straße nach Spuren. Die Polizei war mit 70 Beamten im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort - darunter auch Polizisten mit Maschinenpistolen. © Morris Pudwell Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Titelfoto: Morris Pudwell