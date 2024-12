Schüsse nach Streit in Gesundbrunnen: Mann schwer verletzt

Berlin - Ein Mann ist am Dienstagnachmittag auf einem Gehweg in Berlin-Mitte angeschossen und schwer verletzt worden.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, er wurde am Abend operiert und konnte noch nicht vernommen werden. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.