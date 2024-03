SEK-Einsatz in Berlin: Schüsse bei Jagd auf RAF-Terroristen?

Berlin - In Berlin-Friedrichshain findet seit dem frühen Sonntagmorgen ein SEK-Einsatz statt. Es soll zwei Festnahmen gegeben haben.

Seit dem frühen Morgen ist die Polizei in Berlin-Friedrichshain im Einsatz. © Paul Zinken/dpa

Der Einsatz soll in Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (70) und Burkhard Garweg (55) stehen.

Wie das LKA Niedersachsen am Sonntagmorgen auf X mitteilte, erfolgten die Durchsuchungen ab 7.30 Uhr am Markgrafendamm in Friedrichshain. Auf einem ehemaligen Gewerbegelände stehen dort ausrangierte Bau- und Wohnwagen.

Neben einer Berliner Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen sind auch Kräfte aus Niedersachsen und vom Bundeskriminalamt vor Ort.

Das LKA Niedersachsen bestätigte inzwischen, dass bei dem Einsatz zwei Männer festgenommen wurden. Die Identität der Festgenommenen werde aktuell geprüft.

Laut LKA fielen bei dem Einsatz auch Schüsse. Zudem sollen Ablenkungsgranaten genutzt worden sein.