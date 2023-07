SEK rückt in Hellersdorf an und wird in Wohnung fündig

Berlin - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Hellersdorf hat die Polizei einen Bolzenschneider, zwei Schreckschusswaffen und vermutlich Cannabis-Pflanzen sichergestellt.

Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes, weil eine Waffe kein Prüfzeichen hatte. © Dominik Totaro

Anlass für den Einsatz in der Stollberger Straße war ein offener Haftbefehl gegen eine 36-Jährige wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe - die Frau wurde in der Wohnung festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Außerdem hielt sich ein 30-Jähriger dort auf, der im Verdacht steht, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes, weil eine Waffe kein Prüfzeichen hatte.