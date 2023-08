Senior (74) erleidet Schädelbruch nach Streit mit Radfahrer: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Am vergangenen Donnerstag erlitt ein 74-Jähriger bei einem Streit mit einem Radfahrer in Berlin-Moabit schwerste Verletzungen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einem Streit mit einem Fahrradfahrer in Berlin-Moabit liegt ein Rentner auf der Intensivstation. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Senior hatte am 3. August gegen 22 Uhr in alkoholisiertem Zustand gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin ein Lokal an der Bredowstraße verlassen. Laut Polizei soll dem 74-Jährigen zwischen Bugenhagenstraße und Wiclefstraße ein Radfahrer ohne Licht entgegengekommen sein.

Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem älteren Herrn und dem Radfahrer. Im weiteren Verlauf soll letzterer den 74-Jährigen mit beiden Händen geschubst haben.

Dieser stürzte unkontrolliert und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Schädelfraktur zu. Der Angreifer ergriff, ohne Hilfe zu leisten, die Flucht.

Der Senior liegt weiter auf der Intensivstation, sein Zustand ist kritisch. Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei fragt: