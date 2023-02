Senior (88) in Wohnung beraubt und lebensgefährlich verletzt: Mordkommssion ermittelt

Berlin - Ein 88-Jähriger ist in seiner Wohnung in Berlin-Friedrichshain bewusstlos und mit lebensbedrohlichen Verletzungen von seinen Angehörigen aufgefunden worden.

Die Polizei gibt bislang keine nähere Auskunft zu den Verletzungen des Mannes. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass Unbekannte am Sonntagabend in die Wohnung des Seniors in der Koppenstraße eingedrungen seien und diese nach Wertgegenständen durchsucht hätten, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach könnte der 88-Jährige durch Fremdeinwirkung lebensbedrohlich verletzt worden sein.

Aus diesem Grund hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Der Mann konnte von alarmierten Rettungskräften stabilisiert werden und kam stationär in ein Krankenhaus.