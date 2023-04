Skurriler Vollmond-Einsatz am Berliner Dom: Zwei Männer außer Rand und Band

Berlin - Geht es nach eher esoterisch veranlagten Menschen, lässt der Vollmond die Leute bisweilen verrücktspielen. Ein skurriler Polizei -Einsatz am Berliner Dom in der Nacht zum Donnerstag scheint ihnen recht zu geben.

Ein Mann hatte sich auf dem Baugerüst am Berliner Dom an der Museumsinsel verschanzt. © Morris Pudwell

Gegen Mitternacht hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge ein bisher unbekannter Mann auf einem Baugerüst am Berliner Dom verschanzt. An dem Bauwerk erfolgen aktuell umfangreiche Sanierungsarbeiten.

Nach TAG24-Informationen rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Museumsinsel an: Neben Höhenrettern, einer Drehleiter, Rettungswagen und Notärzten war auch die Berliner Feuerwehr im Einsatz. Hinzu kamen eine Hundertschaft der Polizei sowie Spezialkräfte des SEK.

Die Beamten versuchten, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und ihn dazu zu bewegen, das Gerüst wieder zu verlassen. Warum sich der Mann dort aufhielt, ist bislang nicht bekannt.

Doch das war in dieser Nacht längst nicht alles: Als die Rettungskräfte nach zwei Stunden immer noch im Gespräch mit dem Mann auf dem Gerüst waren, hupte es auf einmal, Reifen quietschten und ein junger Mann sprang aus seinem Mazda. Der Mann wandte sich aufgeregt an die Polizisten und erklärte, er mache sich Sorgen, dass seine Freundin sich etwas antun könne.

Währenddessen stand der Wagen des Neuankömmlings mit laufendem Motor quer auf der Fahrbahn.