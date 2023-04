18.04.2023 07:04 Sprit geklaut und vor Polizei geflohen: Verfolgungsjagd endet mit Ampel-Crash

In Berlin-Marzahn lieferte sich ein Sprit-Dieb in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und krachte schließlich in eine Ampel.

Von Carl de Winter

Berlin - Waren es die hohen Spritpreise? In Berlin-Marzahn lieferte sich ein Sprit-Dieb in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und krachte schließlich in eine Ampel. Die Flucht des Tankbetrügers endete an einem Ampelmast. © Morris Pudwell Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Opel-Fahrer gegen Mitternacht an einer Tankstelle getankt, jedoch offenbar ohne Absicht, auch zu bezahlen. Die Anwesenheit von Zivilfahndern wurde dem Spritdieb zum Verhängnis: Die Beamten beobachteten den Mann und versuchten diesen zu stoppen, als er das Tankstellen-Gelände verließ. Der Verdächtige gab daraufhin Vollgas und raste davon. An der "Allee der Kosmonauten", in Höhe der Abfahrt zur B158, verlor der Spritdieb die Kontrolle über seinen Wagen und rammte frontal einen Ampelmast. Berlin Crime Mann beleidigt Frau rassistisch und wird von Suff-Paar verletzt Die Beamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen, der sich bei der wilden Jagd leicht verletzt haben soll. Das Resultat: Es wurden mehrere Anzeigen gegen den Mann gestellt, unter anderem wegen Tankbetrug und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Die Feuerwehr barg den Opel und legte den instabilen Ampelmast um. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernimmt die weiteren Ermittlungen.

