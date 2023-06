Streit in Berlin-Mitte eskaliert blutig: Mann landet im Krankenhaus

Berlin - Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Berlin-Mitte ist am Sonntagabend für einen Beteiligten mit einer Stichverletzung im Rücken geendet.

Ein Mann wurde mit einer Stichwaffe am Rücken verletzt. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Zunächst hätten sich zwei Männer in der Torstraße beleidigt und angerempelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Als ein Dritter hinzukam, eskalierte die körperliche Auseinandersetzung. Ein Mann wurde demnach mit einer Stichwaffe am Rücken verletzt, die beiden anderen flohen.

Der Verletzte suchte sich demnach in einem Lokal in der Nähe Hilfe. Von dort wurde der Mann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.