07.03.2023 14:41 Streit unter Nachbarn eskaliert: 60-Jähriger versucht, Mitbewohner abzufackeln

Am Montagnachmittag ist ein 39-Jähriger nach einem Streit unter Nachbarn in Berlin-Spandau mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Nach einem Streit unter Nachbarn in Berlin-Spandau ist am Montagnachmittag ein 39-Jähriger mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Verletzten sind vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa Der Mann erlitt unter anderem Verbrennungen im Gesicht und musste stationär aufgenommen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr soll den Angaben zufolge nicht bestehen. Zuvor hatte sich der Verletzte in der Wohnung seines Kumpels (27) in einem Mehrfamilienhaus am Kladower Damm mit dessen 60-jährigem Nachbarn zu einer gemütlichen Runde getroffen. Doch das gesellige Beisammensein mündete in einen brutalen Streit, in dessen Folge der 27-Jährige seinem Nachbarn erst gegen den Kopf geschlagen und ihn anschließend aus seiner Wohnung geworfen haben soll. Berlin Crime Schüsse in Berlin-Spandau: SEK rückt an - Festnahme! Das wollte sich der ältere Herr aber offensichtlich nicht so einfach bieten lassen, denn wenig später hörten die beiden gegen 17.20 Uhr Geräusche vor der Wohnungstür und stellten fest, dass jemand die Fußmatte in Brand gesetzt hatte. Während der Mieter ins Bad ging, um Wasser zum Löschen der Flammen zu holen, öffnete sein Gast die Tür. 60-Jähriger von Polizei im Nachbarhaus festgenommen, Richter soll Haftbefehl erlassen Bei dem 60 Jahre alten Tatverdächtigen haben schon kurz nach dem Brandanschlag die Handschellen geklickt. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa In diesem Moment habe ihn der 60-Jährige mit einer Flüssigkeit bespritzt, die sich sofort entzündete. Dadurch erlitt der 39-Jährige Verbrennungen an den Händen und im Gesicht, die durch seinen 27 Jahre alten Freund gelöscht worden sein sollen, dem der Angriff wahrscheinlich ursprünglich als Racheakt für den Faustschlag galt. Der mutmaßliche Täter wurde von den alarmierten Einsatzkräften in seiner Wohnung im Nachbarhaus festgenommen. Auch der 60-Jährige wurde von den Rettungskräften in eine Klinik gebracht, wo seine Kopfverletzung ambulant behandelt wurde, bevor man ihn der Kriminalpolizei übergab. Berlin Crime S-Bahn: Täter sticht Mann brutal mit Schere ins Gesicht Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Tatverdächtige soll noch am heutigen Dienstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa, Stefan Sauer/dpa (Bildmontage)