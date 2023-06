Streithähne geraten in Charlottenburg aneinander, dann zücken beide ein Messer

Berlin - Blutige Auseinandersetzung in Charlottenburg! Zwei Männer gerieten dort am Montagabend aneinander.

Die Polizei sichert die Umgebung ab. © Morris Pudwell

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 19.15 Uhr in einer Grünanlage am Karl-August-Platz zum Streit. Ein 34-Jähriger soll in der Folge ein Messer gezogen und versucht haben, einen 33-Jährigen anzugreifen.

Dieser soll ebenfalls sein Messer herausgeholt haben. Während er der Stichbewegung des 34-Jährigen ausweichen konnte, stach er ebenfalls zu. Er verletzte seinen Kontrahenten am Arm.

Zudem soll er Unterstützung von einem weiteren 33-Jährigen erhalten haben, der dem 34-Jährigen mit Fäusten attackierte. Der Angegriffene konnte sich schließlich in ein Taxi retten, kehrte aber auf Anraten der Polizei und seiner Bekannten zum Tatort zurück.

Auch der 33-Jährige bekam offenbar einiges ab. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schnittverletzungen und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.