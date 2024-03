Suche nach Ex-RAF-Terroristen in Berlin: Ermittler fahnden mit Hochdruck

Erst am vergangenen Montag war ebenfalls in Berlin die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden . Staub und Garweg waren wie Klette (65) vor über 30 Jahren untergetaucht. Alle drei gehörten der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an.

Die LKA-Sprecherin sagte am Montagmorgen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, es sei noch unklar, wie lange der Einsatz noch dauern werde. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten an.

Am Montagvormittag bestätigte das LKA, dass Garweg in dem abtransportierten Baucontainer lebte.

Am frühen Montagmorgen ließen Ermittler einen zuvor beschlagnahmten Bauwagen nach Angaben eines dpa-Reporters von einem links-alternativen Gelände in Berlin abtransportieren.

Am Sonntagmorgen durchsucht die Polizei ein ehemaliges Gewerbegelände am Markgrafendamm. © Mia Bucher/dpa

Bei Durchsuchungen am Sonntag waren die Ermittler zumindest einem der gesuchten Männer wohl recht nah gekommen. "Wir gehen davon aus, dass der Bauwagen-Container die Unterkunft von Burkhard Garweg gewesen ist", sagte die LKA-Sprecherin.

In der am Sonntagabend durchsuchten und nur zwei Kilometer von dem Bauwagen-Gelände entfernten Wohnung in der Grünberger Straße in Friedrichshain wurde niemand angetroffen.

"Folgerichtig gibt es dann auch keine Festnahme oder sonstige Dinge", sagte eine LKA-Sprecherin am späten Abend. Ob Spuren gefunden wurden, die die Ermittler bei der weiteren Suche nach den Ex-Terroristen helfen könnten, sagte sie nicht.

Während der Durchsuchung standen auf der Straße vermummte Zivilpolizisten und ein Panzerfahrzeug, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Am späten Abend sagte die LKA-Sprecherin, die Durchsuchungsmaßnahmen dort seien fürs Erste beendet.

Allerdings werde die Wohnung weiterhin kriminaltechnisch untersucht, was noch Tage in Anspruch nehmen könne.

Erstmeldung vom 4. März, 6.33 Uhr. Letztes Update um 8.33 Uhr.