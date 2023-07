Transperson mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen

Berlin - Am Mittwoch kam es in Berlin zu zwei gewalttätigen transphoben Vorfällen. Beide Betroffene wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Täter konnte unerkannt fliehen.

Die Transperson stand unter Schock auf und verließ bei der nächstmöglichen Gelegenheit die U-Bahn. Zeugen des Vorfalls schlossen sich an und alarmierten über eine Notrufsäule den Rettungsdienst. Bis dieser eintraf, leisteten sie Erste Hilfe.

Der Fahrgast wechselte wegen der verbalen Attacke den Sitz. Zeugen kamen dem Mann schnell zu Hilfe und boten zum Schutz einen Platz zwischen ihnen an.

Der erste Fall ereignete sich im Spandauer Ortsteil Siemensstadt. Gegen 19.20 Uhr wurde eine 18-jährige transgeschlechtliche Person von einem Mann (30) beleidigt. Das Opfer war zu der Zeit mit der U-Bahn in Richtung Rudower unterwegs.

Der transphobe Angriff fand an der Bushaltestelle des Bahnhofs Zoologischer Garten statt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Am Mittag des gleichen Tages kam es zu einem weiteren transphoben Angriff. Diesmal am Bahnhof Zoologischer Garten. Hier soll eine 21-jährige Transperson gegen 12.30 Uhr an einer Bushaltestelle der Linie 249 gestanden haben, als sich die Tat ereignete.

Eine noch unbekannte Person kam auf das Opfer zu und lachte es zunächst aus. Danach wurde der Täter noch aufdringlicher: Er machte mit seinem Smartphone ein Bild von der Transperson, bevor diese in den Bus einsteigen wollte.

Der 21-Jährige versuchte, den Unbekannten zur Rede zu stellen. Dieser drohte daraufhin. Die transgeschlechtliche Person floh aus der Situation und versuchte erneut, den Bus zu besteigen. Diesmal die Linie 204.

Doch dann tauchte der aggressive Täter wieder auf und schlug zu. Zusätzlich trat er nochmal mit dem Fuß ins Gesicht des jungen Menschen.

Die Folge: Die Transperson stürzte und fiel mit dem Hinterkopf auf den Gehweg. Wegen der daraus resultierenden Kopfverletzung musste die transgeschlechtliche Person im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter rannte davon und entkam.