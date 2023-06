06.06.2023 17:23 Trunkenbold (53) setzt mit fast drei Promille Muttis Rasen in Brand: Nachbarin greift ein!

Von Christoph Carsten

Wüsten Vahrnow - In dem brandenburgischen Dörfchen Wüsten Vahrnow (Landkreis Prignitz) zeigte sich ein alkoholisierter 53-Jähriger am Montag völlig außer Rand und Band. Am Ende musste die Polizei anrücken.

Fast wäre der Rasen einer Seniorin in Wüsten Vahrnow (Landkreis Prignitz) am Montag ihrem betrunkenen Sohn zum Opfer gefallen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Entscheidungen, die mit betrunkenem Kopf gefällt werden, sind oftmals mit Vorsicht zu genießen. So lässt sich auch in diesem Fall nur darüber spekulieren, was den Brandenburger dazu bewegte, ausgerechnet im Garten seiner Frau Mama ein Feuer zu legen. Wie die Polizei mitteilte, steckte der Mann gegen 17.30 Uhr zwei Rasenflächen auf dem Grundstück an der Gülitzer Straße an. Dass nichts Schlimmeres passierte, war am Ende wachsamen Nachbarn zu verdanken. Eine Anwohnerin hatte den 53-Jährigen beim Zündeln beobachtet und löschte den Brand selbstständig, bevor die Flammen auf die angrenzenden Scheunen übergreifen konnten. Dann hielt die engagierte Dame den Feuerteufel bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten fest. Ein Atemalkoholtest brachte schließlich etwas Klarheit in das unverständliche Verhalten: Der Mann hatte stolze 2,8 Promille intus! Der Trunkenbold wurde vorläufig festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

