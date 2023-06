Verfolgungsjagd endet in Trümmerfeld

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Im Bereich des Unfalls sind höchstens 30 Km/h zulässig. © Morris Pudwell

Nach ersten Erkenntnissen kam am Montagabend gegen 20.50 Uhr der Fahrer eines Carsharing-Autos in der Wedekindstaße Höhe Gubener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und donnerte in ein geparktes Fahrzeug.

Bei dem schweren Aufprall schob der getroffene Wagen noch vier weitere Autos ineinander. Bei dem Unfall sei auch ein Polizeifahrzeug verwickelt gewesen, hieß es.

Verletzt wurde nach Informationen vor Ort niemand. Im Bereich des Unfalls sind höchstens 30 Km/h zulässig.