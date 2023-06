Vermummte Person zerrt 38-Jährigen aus seinem Auto und raubt ihn aus

Berlin - Am Freitagabend wurde ein Mann (38) in einer Tiefgarage im Berliner Ortsteil Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) brutal überfallen und ausgeraubt.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei soll der 38-Jährige gegen 21 Uhr in sein Auto gestiegen sein, das er in einer Tiefgarage in der Forckenbeckstraße geparkt hatte.

Kurz darauf soll eine unbekannte, vermummte Person die Fahrertür aufgerissen und den Mann geschlagen haben.

Im weiteren Verlauf soll die vermummte Person den 38-Jährigen aus dem Auto gezerrt und den am Boden liegenden Mann mehrfach auf den Kopf geschlagen haben.

Sodann soll die unbekannte Person eine Tasche aus dem Auto geklaut haben, in der sich eine größere Summe Geld befunden haben soll.

Der verletzte 38-Jährige wurde von mehreren Menschen vor Ort medizinisch erstversorgt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.