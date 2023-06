Vor den Augen der Polizei: 21-Jähriger rast über sechs rote Ampeln

Berlin - Da hatte es jemand besonders eilig: In Berlin-Schöneberg ignorierte ein 21-jähriger Raser in der Nacht zum Samstag gleich sechs rote Ampeln - und das alles vor den Augen der Polizei !

Nicht alle scheinen in einer roten Ampel ein verbindliches Signal zum Stehenbleiben. In Berlin-Schöneberg überfuhr ein 21-Jähriger gleich sechs von diesen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Wie die Behörde mitteilte, fiel der junge Mann gegen 0.55 Uhr einer Zivilstreife auf, weil er mit seinem Mini an der Kleiststraße mit überhöhter Geschwindigkeit von rechts auf dem Sonderfahrstreifen für Busse überholte.

Doch damit nicht genug: Im weiteren Fahrtverlauf missachtete der Raser sechs rote Ampeln und wäre an einer von diesen fast in einen Fußgänger gekracht! Der konnte glücklicherweise ausweichen und so Schlimmeres verhindern.

An der siebten roten Ampel an der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße in Charlottenburg hielt der 21-Jährige dann doch einmal an - was ihm sogleich zum Verhängnis wurde. Denn hier geriet der Mini-Fahrer in eine Kontrolle der Einsatzkräfte.

Da die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Raser bemerkten, mussten dieser erst einmal pusten. Das Ergebnis: 1,3 Promille.

Bei der Aufnahme der Anzeige zeigte sich der 18-jährige Beifahrer des 21-Jährigen alles andere als kooperativ und störte die polizeilichen Maßnahmen massiv. Schließlich riefen die Gesetzeshüter weitere Funkwagen hinzu.

Bei dem tatverdächtigen Raser fand die Polizei zwei Tierabwehrsprays und ein Messer, die sichergestellt wurden. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch der Mini beschlagnahmt. Das Gleiche galt für den Führerschein des 21-Jährigen.