Weil er feminine Kleidung trug: Jugendlicher von drei Männern attackiert!

Berlin - In Berlin-Wedding wurde am Sonntag ein Jugendlicher (17) Opfer eines mutmaßlich transphoben Angriffs.

Die Polizei wurde nach Berlin-Wedding alarmiert. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, soll der 17-Jährige gegen 21.20 Uhr am U-Bahnhof Leopoldplatz drei Männer bemerkt haben, welches sich lautstark über seinen femininen Kleidungsstil unterhalten haben soll.

Die drei Unbekannten sollen dem Jugendlichen bis zur Fehmarner Straße gefolgt sein, wo sie auf ihn zugegangen und ihm ein Messer gezeigt haben sollen. Anschließend sollen die Männer den Jugendlichen gegen den Rücken geschlagen haben, woraufhin er zu Boden fiel. Dann sollen die Unbekannten versucht haben, dem Teenager seine Handtasche und sein Handy zu entreißen.

Als Fußgänger auf die Tat aufmerksam wurden, soll das Trio von dem Jugendlichen abgelassen haben und anschließend ohne Beute in Richtung Nordufer geflüchtet sein. Der 17-Jährige erlitt Rötungen am Rücken und an einer Hand, wollte aber nicht ärztlich behandelt werden.