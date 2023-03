Demos zum Tag der Arbeit: Hier wird am 1. Mai in Berlin protestiert

Wird es am 1. Mai wieder Gewaltausbrüche in Berlin geben? Die linke Szene plant bereits große Demonstrationen durch die Hauptstadt.

Berlin - Die Gewaltausbrüche am 1. Mai wurden in den vergangenen Jahren immer weniger. Demonstrationen der linken und linksautonomen Szene sind aber auch in diesem Jahr wieder geplant. Erneut soll es wohl durch Neukölln gehen.

Im vergangenen Jahr zog die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" unter anderem durch Kreuzberg und am Kottbusser Tor vorbei. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa Am Abend des 1. Mai soll es in Berlin in diesem Jahr wieder Demonstrationen der linken und linksradikalen Szene in Neukölln und Kreuzberg geben. Zudem sind für den Nachmittag erneut Aktionen im Villen-Stadtteil Grunewald geplant. Weitere große Demonstrationen sind wie üblich von Gewerkschaften und Parteien angekündigt. Eine genaue Strecke für die linksradikale Demonstration am Abend ist noch nicht bekannt. Bei Twitter wurde von dem Bündnis "Revolutionärer 1. Mai" angekündigt: "Der heiße Sommer 2023 wird spätestens am 1. Mai beginnen. Wir laden alle aus der Gropiusstadt und den anderen Vierteln zu unserer abendlichen Demo nach Neukölln und Kreuzberg ein." Berlin Klima-Volksentscheid: 100 Unternehmen appellieren an die Berliner In einem anderen Tweet hieß es, man freue sich "brennend" auf die diesjährige Demonstration. Zu einem Foto von Flaschen folgte das Stichwort "Molotowcocktail". Mehr Informationen über Startort und Zielpunkt der Demonstration soll es ab April geben, hieß es im Internet. Zum ersten Mal könnte die Demonstration direkt unter der neuen Polizeiwache im Hochhaus am Kottbusser Tor hindurchlaufen. Bei der Polizei ist bislang die übliche 18-Uhr-Demonstration noch nicht angemeldet. Stattdessen gibt es eine Anmeldung für eine "Antinationale revolutionäre 1.-Mai-Demonstration" von 14 bis 17 Uhr vom Hermannplatz bis zum Kottbusser Tor. Wer die Veranstalter sind, war noch unklar.

2022 gab es bei den Demos am 1. Mai mehr als 70 Festnahmen