Die "KlimaTram" der BVG rollt durch Berlin - mit kostenlosen Vorträgen

Das spezielle Design der "KlimaTram" macht auf die Erderwärmung aufmerksam.

Die Sonderfahrt macht am 17. Juni stündlich ab 17 Uhr am Hauptbahnhof und etwas später am Naturkundemuseum Halt.



Bis 23 Uhr können Interessierte an diesen Stationen kostenlos ein- und aussteigen und sechs Vorträge von hochrangigen Wissenschaftlern zum Thema Klimawandel, Artenvielfalt und nachhaltiger Mobilität anhören.

Die "KlimaTram" ist an ihren markanten blau-roten Klimastreifen deutlich von den anderen Straßenbahnen zu unterscheiden. Das spezielle Design veranschaulicht, wie die Durchschnittstemperaturen seit 1850 immer weiter ansteigen.

Während der Fahrt werden passend zur klimafreundlichen Tram mögliche Lösungen diskutiert, um die Erderwärmung aufzuhalten.

Mit an Board sind unter anderem Prof. Johannes Vogel (41), der Leiter des Museums für Naturkunde sowie Hydrogeologe Prof. Dr. Nils Moosdorf von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.