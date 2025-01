Durch Böller schwer verletzt: Spendenaktion für Berliner Polizisten gestartet

Der Oberkommissar ist bei der Detonation eines Böllers auf dem Gelände des Polizeiabschnitts 12 in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden. © Michael Ukas/dpa

Damit soll für den Oberkommissar "eine neue Perspektive" geschaffen werden. Dieser Anlass bekommt eine tragische Doppelbedeutung, denn der 31-Jährige hat bei dem Vorfall vom 2. Januar das Sehvermögen auf dem rechten Auge verloren.

An dem verhängnisvollen Abend kam es gegen 20.20 Uhr in Reinickendorf auf dem Gelände des Polizeiabschnitts 12 Am Nordgraben zu einer Explosion, bei der Benny, so der Name des Kommissars und eine Polizeimeisterin während ihres Kontrollgangs verletzt wurden.

Der Polizist erlitt bei dem Zwischenfall schwerste Gesichtsverletzungen, "die trotz einer sechsstündigen Notoperation und weiterer chirurgischer Eingriffe den Verlust seines Augenlichtes" verursachten, heißt es in dem Spendenaufruf.

Er sei infolge eines Unfalls im Rahmen seines Dienstes geschädigt worden. Im Polizeibericht war die Rede von einem "unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik".