Elfjährige nach Autocrash durch Luft geschleudert: Fahrer (20) flüchtet

Berlin - Am Donnerstagnachmittag kam es im Berliner Ortsteil Moabit zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind (11) und einem Autofahrer (20), welcher vom Unfallort flüchtete und einen weiteren Unfall verursachte.

Ein Polizist, der privat unterwegs war, wurde Zeuge des Unfallgeschehens. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto in der Straße Alt-Moabit unterwegs, als er eine Elfjährige erfasste, die die Straße überquerte.

Bei dem heftigen Zusammenstoß soll das Mädchen in die Luft und gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert worden sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Kleine mit Verletzungen an den Armen und Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer fuhr jedoch, ohne anzuhalten, weiter. An der Ecke Ottostraße überfuhr er eine rote Ampel und krachte in einen Ampelmast. Daraufhin stiegen der 20-Jährige und zwei Mitfahrer aus und setzten die Flucht zu Fuß fort, weil der Wagen nicht mehr fahrfähig war.

Ein Polizist, der den Vorfall privat beobachtet hatte, versetzte sich in den Dienst und nahm den 31-jährigen Beifahrer in der Turmstraße fest. Dieser wehrte sich, wobei der Polizist jedoch nicht verletzt wurde.