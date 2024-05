Brand in Metalltechnikfirma in Lichterfelde: Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz!

Berlin - Ein Brand in einer Metalltechnikfirma im Berliner Ortsteil Lichterfelde hat am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Am Freitag wurde die Berliner Feuerwehr zu einem Einsatz in Berlin-Lichterfelde gerufen. © Christoph Soeder/dpa

Laut Feuerwehr brach das Feuer am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Technikraum im ersten Obergeschoss des Betriebs Am Stichkanal aus.

Wie die Feuerwehr auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, sind die Brandbekämpfer seit 10.31 Uhr im mit rund 100 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Die starke Rauchentwicklung erschwert die Löscharbeiten der Einsatzkräfte. Der Brand könne derzeit nur von außen bekämpft werden, hieß es.

In der Firma sollen auch Chemikalien gelagert sein. Sollten Schadstoffe in der Luft gemessen werden, werde die Bevölkerung per WarnApp informiert, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Wegen des Feuerwehreinsatzes ist der Straßenzug Beeskowdamm/Goerzallee aktuell zwischen Wupperstraße und Wismarer Straße in beiden Richtungen gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X mit.