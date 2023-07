Chemikalien-Alarm in Berliner Hotel: Feuerwehr mit Großeinsatz vor Ort

Berlin - In Berlin-Mitte wurde die Feuerwehr zu einem Hotel alarmiert, in dem Chemikalien ausgetreten sein sollen.

Die alarmierte Feuerwehr betrat das Hotel mit Atemschutzmasken. © Morris Pudwell

Am Donnerstagmorgen waren 59 Einsatzkräfte sowie die Sondertechnik an der Mohrenstraße zu Gange, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte.

Demnach sei Chlorgas im Kellergeschoss des Hotels, das sich in der Nähe des Gendarmenmarkts befindet, ausgeströmt.

Daher wurde vorsorglich ein Dekontaminationsplatz errichtet.