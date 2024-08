Feuer auf Werksgelände ausgebrochen: Spezialkräfte alarmiert

Berlin - Die Feuerwehr musste am Montagmittag in den Berliner Ortsteil Haselhorst ausrücken.

In Haselhorst ist die Berliner Feuerwehr zu einem Brand gerufen worden. © Berliner Feuerwehr

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm gegen 12.44 Uhr ein.

Demnach ist in einer Halle auf einem Werksgelände an der Straße Am Juliusturm ein Feuer ausgebrochen.