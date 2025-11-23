Feuer auf der Spree! Hausboot in Friedrichshain brennt lichterloh

Ein Hausboot hat am Sonntagmorgen auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt.

Von Laura Voigt

Die Berliner Feuerwehr rückte zu einem brennenden Hausboot aus.
Die Feuerwehr rückte gegen 8.40 Uhr zu den lodernden Flammen aus. Zuvor hatten zahlreiche Anrufer den Brand gemeldet.

Ein Hubschrauber wurde hinzugerufen, um nach möglichen Verletzten im Wasser zu suchen.

Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte hatten es schwer, da das Hausboot rund 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser trieb.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Flammen von einem Boot der Wasserschutzpolizei und einem Feuerwehrboot aus zu löschen. Warum das Feuer ausbrach, wird noch ermittelt.

