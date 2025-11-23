Feuer auf der Spree! Hausboot in Friedrichshain brennt lichterloh

Berlin - Ein Hausboot hat am Sonntagmorgen auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt.

Die Berliner Feuerwehr rückte zu einem brennenden Hausboot aus. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr rückte gegen 8.40 Uhr zu den lodernden Flammen aus. Zuvor hatten zahlreiche Anrufer den Brand gemeldet.

Ein Hubschrauber wurde hinzugerufen, um nach möglichen Verletzten im Wasser zu suchen.

Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte hatten es schwer, da das Hausboot rund 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser trieb.