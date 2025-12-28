Hochhausbrand in Spandau: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Hochhausbrand in Berlin-Spandau gerufen worden.

Rauch dringt aus dem 16-geschossigen Hochhaus in der Obstallee. © Berliner Feuerwehr

Bislang musste eine Person ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde mitteilte.

Zudem wurden mehrere Bewohner vor Ort durch die Rettungskräfte betreut.

Gegen 4.46 Uhr wurde demnach ein Kellerbrand in der Obstallee gemeldet. Hier standen mehrere Kellerverschläge in der zweiten Etage eines 16-stöckigen Wohnhauses in Flammen.

Durch den Brand wurde der gesamte Treppenraum verraucht. Löscharbeiten und Kontrolle des Gebäudes sind weiterhin in vollem Gange.