Hochhausbrand in Spandau: Feuerwehr im Großeinsatz
Berlin - Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Hochhausbrand in Berlin-Spandau gerufen worden.
Bislang musste eine Person ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde mitteilte.
Zudem wurden mehrere Bewohner vor Ort durch die Rettungskräfte betreut.
Gegen 4.46 Uhr wurde demnach ein Kellerbrand in der Obstallee gemeldet. Hier standen mehrere Kellerverschläge in der zweiten Etage eines 16-stöckigen Wohnhauses in Flammen.
Durch den Brand wurde der gesamte Treppenraum verraucht. Löscharbeiten und Kontrolle des Gebäudes sind weiterhin in vollem Gange.
Die Berliner Feuerwehr informiert beim Kurznachrichtendienst X über den Brand in Staaken
Die Feuerwehr befindet sich mit etwa 100 Kräften im Einsatz oder noch auf der Anfahrt im Ortsteil Staaken. Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor.
Erstmeldung von 7.37 Uhr, aktualisiert um 7.56 Uhr.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr