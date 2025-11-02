Lichterfelder Lagerhalle brennt lichterloh: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - Der Sonntagmorgen hat für die Berliner Feuerwehr mit einem Großeinsatz begonnen: In Lichterfelde ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen.

In Lichterfelde brennen mehrere Industriegebäude auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern. © Berliner Feuerwehr

Der Brand auf dem Industriegelände am Barnackufer wurde gegen 5.18 Uhr gemeldet, wie die Behörde mitteilte.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort bestätigten, dass die Halle und Nachbargebäude auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern brennen und forderten Verstärkung an.

Die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet. Mit einer sogenannten Riegelstellung versuchten die Brandbekämpfer das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Wasserversorgung stellte jedoch ein Problem dar.

Die Feuerwehr ist mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort oder noch auf der Anfahrt.